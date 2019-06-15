Суд продлил арест младшего сына экс-хоккеиста сборной РФ Соколова

Всеволожский суд Ленинградкой области продлил срок содержания под стражей сыну бывшего вратаря сборной России Максима Соколова, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пятнадцатилетний Арсений подозревается в причастности к убийству матери Ирины в поселке Новая Романовка Ленинградской области. Срок задержания продлили на 72 часа.

Тело супруги Соколова с колото-резанными ранами бы ло обнаружено 13 июня в коттедже. Рядом с ней с перерезанным горлом лежал ее родной сын, 18-летний Максим. О трагедии рассказал соседям младший представитель семейства.

По словам подростка, его брат убил мать ножом, затем напал на него, после чего попытался свести сеты с жизнью. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Следователям он рассказал, что в момент трагедии он был с матерью и братом дома, однако не помнит, что произошло. Обстоятельства убийства выясняется. Над их установкой работают следователи.