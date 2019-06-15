СМИ: США усилили кибератаки на российские электросети

Американские хакеры, работающие на спецслужбы страны, стали гораздо чаще проводить операцию по внедрению вредоносного программного обеспечения в российские электросети. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванный источник в правительственных кругах США.

По данным издания, такие программы могут саботировать работу некоторых деталей энергосистемы и собрать данные. Подобные атаки проводятся с 2012 года, однако в последнее время спецслужбы усилили развертывание киберинструментов.

Источник утверждает, что соответствующие меры нужны США для собственной безопасности, а также для демонстрации готовности Вашингтона дать ответ на возможные атаки, направленные против страны.