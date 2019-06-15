СК проводит проверку после травмирования юного гонщика на трассе в Подмосковье

Следователи проверят данные об 11-летнем Федоре Купцове, который пострадал во время автокросса в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Мальчик участвовал в тренировочных соревнованиях по картингу в селе Братовщина Пушкинского района. Во время езды машина перевернулась и загорелась. Федор был доставлен в больницу с ожогами.

Организатор соревнований - его отец Константин, который в прошлом тоже был пилотом. Родитель рассказал, что сын и мать сообщили ему, что все в порядке; врачи обещают, что Федор поправится через неделю.

Гонки не стали прерывать из-за инцидента. По окончании соревнований Константин навестит своего ребенка.

Сам Федор, несмотря на юный возраст - профессиональный гонщик. Он является призером первенства России и победителем первенства Московской области по автокроссу.