На автокроссе в Подмосковье перевернулась и загорелась машина с ребенком

Одиннадцатилетний гонщик Федор Купцов пострадал на тренировочных соревнованиях по картингу. Инцидент произошел в селе Братовщина Пушкинского района Подмосковья.

Во время гонки его карт занесло, машина перевернулась и загорелась. Мальчик госпитализирован с ожогами. В интервью «Звезде» его отец Константин сообщил, что Федор в порядке, с ним все хорошо.

По словам родителя, сын находится в больнице вместе с мамой. Врачи сообщили Константину, что ребенок примерно через неделю поправится. Он рассказал, что у Федора сейчас 15% ожогов тела.

«Во время тренировочных соревнований перевернулась машина. Такое бывает, это автоспорт. Сейчас все хорошо», - поделился Константин.

Мальчик занимается этим спортом с шести лет и успел добиться значительных успехов. Он является призером первенства России и победителем первенства Московской области по автокроссу. Организатор соревнований - его отец, который в прошлом был гонщиком, поэтому и отдал его в автоспорт.