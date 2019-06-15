На Украине нашли незаконные трубопроводы, ворующие топливо из России

На Украине обнаружили две несанкционированные врезки в нефтепровод «Дружба», которые незаконно перекачивали топливо из России. Повреждения второй очереди нефтепровода «Дружба» обнаружили 14 июня. Об этом сообщается на официальной странице компании

«Укртранснафта» в Facebook.

© «Укртранснафта», Facebook

В заявлении пояснили, что злоумышленники присоединили к трубе шланг, длина которого составляет 250 метров, и провели его по поверхности почвы. Также отмечается, что врезку к нефтепроводу устранили вечером 14 числа.

Кроме того, 15 июня практически в 50 километрах от предыдущего несанкционированного подключения к нефтепроводу «Дружба», специалистам компании удалось найти еще одно повреждение с пристроенными краном с вентилем и шлангом высокого давления.

Несанкционированные вмешательства устранили.