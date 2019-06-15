В Тбилиси проходит акция против вступления в НАТО

В Тбилиси проходит акция против вождения страны в НАТО. Организатором мероприятия является «Альянс патриотов Грузии».

В руководстве оппозиционной партии выступают за то, чтобы Грузия сохранила независимость и военный нейтралитет.

«Мы считаем, что наша страна должна заявить во весь мир, объявить о неприсоединении к НАТО. Вот эту идею мы снова и снова озвучиваем. Мы считаем, что Грузия не должна быть ни в одном блоке», - рассказала депутат парламента Грузии, один из лидеров «Альянс патриотов Грузии», Ада Маршания.

Участники митинга выступают против строительства на базе аэродрома Вазиани логистического центра НАТО, о чем Тбилиси и Вашингтон договорились давно.