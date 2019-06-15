Московское метро предупредило об ограничениях из-за концерта Muse

В связи с концертом британской рок-группы Muse на московском стадионе «Лужники» возможны ограничения на выход и вход в метро. Об этом сообщается на официальной странице Московского метрополитена в Twitter.

«Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях метро, расположенных рядом с СК «Лужники», возможны ситуативные ограничения входа/выхода», - сказано в сообщении.

При этом представители столичной подземки обратились к зрителям концерта с просьбой выполнять требования сотрудников правоохранительных органов города, а также по возможности заранее купить обратный билет.

Выступление британского музыкального коллектива начнется в 19.00 по московскому времени.

Отмечается, что до «Лужников» удобнее всего будет доехать через станции «Воробьевы горы» и «Спортивная».