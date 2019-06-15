«Удовлетворены мирным разрешением»: МИД РФ прокомментировал события в Молдавии

В Министерстве иностранных дел РФ удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии.

«В числе важнейших вызовов, стоящих перед новыми властями – решение назревших задач в сфере демократизации внутриполитических процессов, а также социально-экономического развития страны», - отметили в официальном комментарии МИД РФ.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России пояснили, что ждут со стороны нового руководства страны конструктивных шагов в отношениях с Россией.

Ранее о завершении политического кризиса в стране заявил президент республики Игорь Додон.

По его словам, этого удалось добиться благодаря тому, что Конституционный суд отменил свои решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, которые должны были состояться в сентябре.