Алибасов не помнит, какой сейчас год

Бари Алибасов-младший, сын музыкального продюсера Бари Алибасова, в эфире телеканала НТВ рассказал, что у его отца постоянные проблемы с памятью.

«Проблема - он теряется во времени: он то в 2005 году, то в 1998-м. Он засыпает и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни», - признался Алибасов-младший.

Родственник утверждает, что его отец по-прежнему лежит в реанимации. По словам Алибасова, музыкант чувствует себя уже лучше, врачи отмечают положительную динамику.

Если в первые дни основатель группы «На-на» вообще ничего не мог вспомнить, то сейчас уже узнает свою супругу Лидию Федосееву-Шукшину и сына. В то же время продюсер еще не пришел в себя после искусственной комы.

В настоящее время Алибасов проходит обследование в НИИ имени Склифосовского, но в скором времени его могут вывезти на реабилитацию в Казахстан.

Напомним, 4 июня Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб. В результате несчастного случая он получил ожоги пищевода, желудка, кишечника и дыхательных путей.