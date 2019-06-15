Трамп ответил, верит ли в НЛО

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, верит ли он в существование НЛО.

«У меня была одна очень короткая встреча по этому вопросу. Но люди говорят, что они видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно», - сказал Трамп в интервью ABC.

В Сети часто появляются сообщения о том, что в небе были замечены НЛО. Так, американские летчики заявляли, что на восточном побережье США с лета 2014 по март 2015 года видели неопознанные летающие объекты, у которых не было двигателей и шлейфа выходящих газов. В отличие от самолета, они могли держаться в воздухе на протяжении всего дня.

А недавно в Сети появилось видео, на котором на ночном небе над США виден яркий летящий объект, похожий на огненную змею. По мнению автора ролика, это мог быть НЛО.