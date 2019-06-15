«На одной парковке годовой бюджет Сызрани»: ироничное видео стало вирусным
Кадры, предположительно, сняты в «Москва-Сити».
© Видео: InstaRelax, YouTube © Фото: InstaRelax, YouTube
«Красиво жить не запретишь» - такие комментарии чаще всего встречаются под новым вирусным роликом в Сети, снятом на парковке в российской столице, предположительно, в «Москва- Сити».
На ролике, снятом не представившейся девушкой, исключительно элитные иномарки - Lamborghini, Ferrari, Bentley, McLaren, Rolls-Royce, Porsche и другие.
«На одной парковке бюджет Сызрани какой-то годовой», - иронично подмечает автор видео.