«На одной парковке годовой бюджет Сызрани»: ироничное видео стало вирусным

«Красиво жить не запретишь» - такие комментарии чаще всего встречаются под новым вирусным роликом в Сети, снятом на парковке в российской столице, предположительно, в «Москва- Сити».

На ролике, снятом не представившейся девушкой, исключительно элитные иномарки - Lamborghini, Ferrari, Bentley, McLaren, Rolls-Royce, Porsche и другие.