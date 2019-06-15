Ольга Орлова опубликовала редкие фото Жанны Фриске

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова выложила в сторис Instagram снимки, на которых она изображена вместе с Жанной Фриске. За годы совместной работы в коллективе девушки стали близкими подругами.

В память о Фриске она также написала отрывок из своей песни «Прощай, мой друг», которая была посвящена Жанне. Артистка тяжело переживала уход самой близкой подруги, и до сих пор номер Фриске хранится в списке контактов на мобильнике Орловой.

© olgaorlova1311, instagram

Жанна Фриске несколько месяцев боролась с неоперируемой опухолью головного мозга. Певица лечилась в России и за границей, однако врачи не смогли ее спасти. Она скончалась 15 июня 2015 года. У Фриске остался сын Платон. Ребенка воспитывает его отец Дмитрий Шепелев.