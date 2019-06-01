Чиновницу из Югры лишили премии за совет жителям «поднять пятую точку»

Начальник отдела информационной политики и аналитической работы администрации Сургутского района Югры Любовь Иванцова была привлечена к дисциплинарному взысканию из-за резкого ответа на жалобы в соцсети из-за закрытия переправы.

«За нарушение требований к служебному поведению к Любови Иванцовой применено дисциплинарное взыскание в виде замечания, которое влияет на лишение чиновницы всех премиальных выплат в размере 100%», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы района.

Ранее в СМИ появились материалы со скриншотами переписки Иванцовой в одном из пабликов. Там появился пост о временном закрытии из-за ледохода единственной переправы, которая связывает поселки Лямина и Сытомино с другими населенными пунктами. Жители возмутились этим решением, однако чиновница предложила им переезжать в другие поселки или понять «свою пятую точку» и что-то придумать самим. Позже эти комментарии были удалены.

Через некоторое время Иванцова извинилась перед жителями за «неоправданно резкий комментарий» на своей странице в Facebook. Она добавила, что этот инцидент станет для нее «большим уроком».