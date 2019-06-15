В Донецкой области открылся центр разминирования

В Донецкой области Украины открыли Центр разминирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщило МВД Украины на своей странице в Facebook.

© МВС України, Facebook

На церемонии открытия присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков.

В официальном сообщении МВД отмечают, что Центр снабдили всем необходимым оборудованием.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что вскоре Донецкая область будет усилена и вертолетным отрядом.

Во время визита в Донбасс Владимир Зеленский пообещал инвестировать в инфраструктуру Донбасса. Действующий президент Украины отметил, что он ведет соответствующие переговоры с иностранными инвесторами.