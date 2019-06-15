В Москве сократилось число угонов

В Центре организации дорожного движения сообщили, что количество угонов машин в Москве уменьшилось.

Как сообщается на официальной странице ЦОДД в Twitter, благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации, в три раза сократилось число угонов.

В сообщении отмечается, что каждый автомобиль, проезжающий по дорогам Москвы, за день попадает в объектив 14 камер.