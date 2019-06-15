Maruv прервала интервью из-за вопроса про принадлежность Крыма

Популярная украинская певица Анна Корсун, выступающая под сценическим псевдонимом Maruv, не стала отвечать на провокационный вопрос журналиста «1+1», сообщает «Обозреватель».

Перед поездкой в Киев артистка давала интервью. Представитель телеканала спросил исполнительницу, какой стране, по ее мнению, принадлежит Крым - России или Украине. Он напомнил собеседнице, что аналогичный вопрос задала ей певица Джамала на отборочном туре «Евровидения», однако тогда Maruv не ответила.

«Так чей же Крым?», - не унимался журналист.

В ответ Maruv попросила представителя прессы задать другой вопрос, но он повторил его снова. Певица не стала ему отвечать. Она попрощалась с интервьюером и покинула студию.

«Так, все, пока всем», - заключила певица.

Ранее сообщалось, что Maruv, которая по ряду причин отказалась от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение», приехала с концертами в Россию.