Свыше 650 курсантов выпустились из Военного университета Минобороны

Из Военного университета Министерства обороны выпустились более шести с половиной сотен курсантов. В этом году Военный университет Министерства обороны отмечает 100-летний юбилей. Выпускной впервые проходит в стенах Музея Победы в Зале Славы, где на каждой стене - имена Героев Советского Союза.

«Впереди у вас нелегкая дорога офицерской службы. Идите по ней честно, прямо и достойно. Как шли наши деды и прадеды, имена которых высечены на этих стенах», - заявил замминистра обороны Картаполов.

Сегодня еще 649 курсантов впервые надели лейтенантские звезды и получили дипломы одного из самых престижных военных вузов. Отличникам вручил дипломы сам Картаполов.

Военный университет готовит специалистов для 26 армий мира. И в этих армиях таких специалистов очень ценят. Они будут представлять все виды и рода войск - сухопутные, авиация и флот. В какую точку страны отправятся выпускники, пока загадка, распределение будет проходить чуть позже.