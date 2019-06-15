В Роспотребнадзоре напомнили о правах пассажиров при задержке рейсов

В Роскомнадзоре рассказали, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчиков в случае отмены, перерыва, задержки или переноса рейса. Рекомендации ведомство опубликовало на своем сайте.

Согласно общим правилам, за задержку отправления пассажира, за задержку отправления самолета или опоздание прибытия лайнера перевозчик уплачивает штраф пассажиру штраф, если не докажет, что задержка или опоздание произошли из-за обстоятельств, которые не зависели от перевозчика.

Отмечается, что если было изменено расписание, перевозчик должен оповестить об этом пассажиров любым доступным способом.

Также Роскомнадзор напоминает, что в случае задержки, перерыва, отмены, изменения маршрута по вине перевозчика, он обязуется предоставить пассажирам в пунктах некоторые услуги.

В частности, перевозчик должен предоставить комнату матери и ребенка пассажирам с детьми в возрасте до семи лет, два звонка по телефону или два сообщения по электронной почте, а также обеспечить пассажиров напитками при ожидании отправления рейса свыше двух часов. Обеспечить горячим питанием при ожидании рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов - днем и каждые восемь часов ночью. Кроме того, при ожидании рейса более восьми часов в дневное время и шести - в ночное пассажиров должны разместить в гостинице. Трансфер до нее и хранение багажа должны предоставляться бесплатно.