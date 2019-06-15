Месяц без воды: жители подконтрольных Киеву районов Донбасса перекрыли трассу

В подконтрольном Киеву поселке Константиновка Донецкой области почти месяц нет ни холодной, ни горячей воды, сообщает портал Zi.

Жители населенного пункта не могут ни помыться, ни вскипятить чайник. Люди вынуждены ездить в другие города и села за водой. Константиновка отключена от водоснабжения из-за ремонта центрального водовода в Славянске. Накануне утром, 14 июня, жители поселка собрались у входа в здание городского водоканала.

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Аналогичная ситуация наблюдается в поселках Сантуриновка, Первомайский, Красный Октябрь. Всего энергетики отключили от водоснабжения 16 населенных пунктов Донбасса. Жители городов и сел подписывают петиции с требованием возобновить подачу воды.

Из-за бездействия местных властей селяне и горожане выходят на акции протеста, перекрывают движение на трассах и обещают принять решительные меры.