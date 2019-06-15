В ЛНР сообщили о прибытии украинских журналистов для съемок постановочных обстрелов

Представители Украинских СМИ готовят серию материалов о якобы нарушении со стороны Луганской Народной Республики режима прекращения огня. Такое заявление сделал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Хочу отметить, что в настоящий момент в подразделениях 25 бригады работают представители украинских СМИ, отмечены «1+1», «ТСН», «5 канал», которые готовят серию репортажей по обвинению подразделений НМ ЛНР в нарушении режима прекращения огня», - сказал он.

После того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, обстрелы на линии соприкосновения участились. Так в ЛНР обстреляли дома мирных жителей и школу в поселке Золотое-5. В результате инцидента было полностью разрушено одно здание. У нескольких домов осколками повреждены крыши и стекла.