Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

В ЛНР сообщили о прибытии украинских журналистов для съемок постановочных обстрелов

Татьяна Полуказакова
16:59 15.06.2019
Фейковые репортажи, по информации ополчения, готовят репортера «1+1», «ТСН» и «5 канала».
© Видео: Луганский Информационный Центр, YouTube © Фото: Oleksandr Rupeta ZUMAPRESS.com Globallookpress

Представители Украинских СМИ готовят серию материалов о якобы нарушении со стороны Луганской Народной Республики режима прекращения огня. Такое заявление сделал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Хочу отметить, что в настоящий момент в подразделениях 25 бригады работают представители украинских СМИ, отмечены «1+1», «ТСН», «5 канал», которые готовят серию репортажей по обвинению подразделений НМ ЛНР в нарушении режима прекращения огня», - сказал он.

После того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, обстрелы на линии соприкосновения участились. Так в ЛНР обстреляли дома мирных жителей и школу в поселке Золотое-5. В результате инцидента было полностью разрушено одно здание. У нескольких домов осколками повреждены крыши и стекла.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.06.2019, 10:04
Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Дата15.06.2019, 13:46
В Москве открыли памятник военным медикам
Дата12.06.2019, 16:21
Стартовала продажа билетов на финальную часть чемпионата Европы по футболу-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата15.06.2019, 07:43
Новейшую машину РХМ-8 на базе «Тигра» сняли на видео
Дата12.06.2019, 10:20
Мужество, вошедшее в историю: главные и ранее неизвестные факты о марш-броске на Приштину
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
16:59 В стране и мире
Видео
В ЛНР сообщили о прибытии украинских журналистов для съемок постановочных обстрелов
16:10 В стране и мире
Видео
Зеленский вернулся в Донбасс и пообещал инвестиции
09:04 В стране и мире
Видео
«Они как озверевшие стали»: ВСУ обстреляли поселок в ЛНР
23:04 В стране и мире
На Украине арестован бывший глава ЦИК ДНР
14:06 В стране и мире
Идею Кучмы по Донбассу поддержали в ОБСЕ
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:13 В стране и мире
В Роспотребнадзоре напомнили о правах пассажиров при задержке рейсов
16:10 В стране и мире
Видео
Зеленский вернулся в Донбасс и пообещал инвестиции
15:42 В стране и мире
Видео
В Польше во время авиашоу самолет упал в реку: видео
15:37 В стране и мире
Видео
Толпы пассажиров во Внуково: произошел сбой в системе регистрации
15:08 В стране и мире
«Время летит, но не лечит»: опубликованы редкие кадры с Жанной Фриске
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Анапе восьмилетняя девочка умерла на аттракционе
Видео
Мощная буря сорвала крыши с многоэтажек и засыпала песком город в Узбекистане
Видео
В Сети появилось видео с пятью частными самолетами в кишиневском аэропорту
«Бомба» Ле-Бурже: на выставке могут представить франко-германский истребитель пятого поколения
Видео
Никакого компромата: медведь уничтожил камеру, заснявшую его «танец»
Умерла звезда сериалов «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.