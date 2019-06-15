ЦБ РФ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты

Центральный банк РФ рассматривает вопрос о запуске собственной цифровой валюты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.

По словам Набиуллиной, цифровая валюта будет наиболее удобной для граждан, однако стоит понимать, готово ли общество к такому переходу. Кроме того, она отметила, что немаловажно при данном переходе учитывать и безопасность всей системы.

Глава ЦБ РФ посоветовала специалистам, занимающимся данным вопросом, изучить преимущества цифровой валюты над другими способами оплаты, например, системой быстрых платежей.

Набиуллина отметила, что переход на цифровую валюту не может быть мгновенным.