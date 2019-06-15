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ЦБ РФ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты

Александра Романовская
16:07 15.06.2019
Запуск собственной цифровой валюты не является вопросом ближайшего времени.
ЦБ РФ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты
© Фото: TASS Host Photo Agency Global Look Press

Центральный банк РФ рассматривает вопрос о запуске собственной цифровой валюты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.

По словам Набиуллиной, цифровая валюта будет наиболее удобной для граждан, однако стоит понимать, готово ли общество к такому переходу. Кроме того, она отметила, что немаловажно при данном переходе учитывать и безопасность всей системы.

Глава ЦБ РФ посоветовала специалистам, занимающимся данным вопросом, изучить преимущества цифровой валюты над другими способами оплаты, например, системой быстрых платежей.

Набиуллина отметила, что переход на цифровую валюту не может быть мгновенным.

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