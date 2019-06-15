Военный инженерно-технический институт в Петербурге отмечает 80-летие

Легендарный Военный инженерно-технический институт в Петербурге отмечает 80-летний юбилей. Новую суперсовременную учебную базу этого вуза показали заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову.

На учебно-тренировочном комплексе института постарались предусмотреть буквально все - от заправки горючим до организации питания и очистки воды. В помощь - все новинки службы материально-технического обеспечения.

Одна из новинок - специальный конвейер для быстрой загрузки боеприпасов, с помощью него можно загрузить 30 тонн боеприпасов в час.

В качестве учебных пособий в институте используются самые передовые разработки ВПК, которые уже приняты на вооружение.

«Это все для подготовки реального курсанта, офицера, который придя в войска, понимает и представляет - как будут заправляться корабли, какой будет пирс, как это все будет сделано», - рассказал Булгаков.

Помимо нового автодрома для обучения водителей здесь построены производственные мастерские, общежития и учебный корпус, рассчитанный на 150 человек. В качестве наглядных пособий используются различные макеты местности.

Военному инженерно-техническому институту, входящему в состав Академии МТО, исполнилось 80 лет. За эти годы образование здесь получили 30 тысяч инженеров, среди выпускников - 120 генералов и адмиралов.