Массовая авария произошла у ТЦ «Вегас» в Москве

Пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 24-го километра МКАД, рассказали «Звезде» в пресс-службе ГИБДД по столице. Пострадал один человек, о характере его травм не сообщается.

Авария произошла в районе 15.10 по московскому времени около торгового центра «Вегас». Движение машин на этом участке затруднено, одна полоса перекрыта.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.