Демпартия Молдавии подтвердила отъезд своего лидера из страны

Лидера Демократической партии Молдавии нет в стране, подтвердила пресс-служба ДПМ. Об этом сообщает молдавский телеканал TV8.

«В связи со слухами в прессе о так называемом исчезновении лидера ДПМ мы упоминаем, что господин Влад Плахотнюк уехал на несколько дней в страну к своей семье», - говорится в сообщении пресс-службы партии.

В Демократической партии подчеркнули, что сожалеют, когда журналисты якобы имеют дело с поддельными новостями, вводя в заблуждение общественное мнение.

Ранее сообщалось, что представители Демократической партии Молдавии - политики и бизнесмены - покинули страну после отставки правительства. Премьер-министр страны Майя Санду заявила, что сделает все, чтобы вернуть домой спешно покинувших страну членов Демократической партии.