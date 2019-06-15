Зеленский вернулся в Донбасс и пообещал инвестиции

Действующий президент Украины Владимир Зеленский побывал в Мариуполе. В частности, он посетил металлургический комбинат им. Ильича, где пообщался с бизнесменами.

Гарант украинской конституции пообещал предпринимателям инвестиции в инфраструктуру Донбасса. Зеленский рассказал, что ведет соответствующие переговоры с иностранными инвесторами, сообщает пресс-служба украинского лидера/

«В ближайшее время будут инвестиции в инфраструктуру Донбасса», - заявил глава украинского государства.

Это вторая поездка Зеленского в Донбасс на посту президента. Первый визит состоялся в конце мая. Тогда Зеленский побывал на линии соприкосновения и пообщался с бойцами Вооруженных сил Украины. Он обсудил с военнослужащими бытовые условия содержания и отметил, что обеспечение их находится не на должном уровне.