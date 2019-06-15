Посольство США предупредило граждан об акциях в Молдове

Посольство США в Кишиневе вынесло предупреждение второй степени из-за массовых акций в поддержку нового правительства Молдовы и парламентского большинства. Сообщается, что ожидается большое количество участников и полиции.

«Мирные демонстрации могут стать опасными», - сообщили в посольстве изданию Sputnik Молдова.

Гражданам США рекомендовали не посещать места манифестаций и быть внимательными, если они окажутся рядом с акциями протеста. Также их предупредили о возможном изменении движения транспорта и блокировании части дорог. Граждан призвали анализировать молдавскую прессу и продумать, как максимально себя обезопасить.

Акция пройдет перед зданием парламента. По словам депутата-социалиста Григоре Новака, тысячи людей присылали свои сообщения с вопросами о месте проведения марша. Кроме того, он заявил, что возможны провокации.

«Мы обсуждали это. Мы готовы, и у нас уже есть план того, как действовать, если сложится подобная ситуация», - заявил Новак в радиостудии Sputnik Молдова.

14 июня демократы заявили, что правительство Павла Филипа уходит в отставку. Президент страны Игорь Додон сказал, что это не станет причиной отмены акций.