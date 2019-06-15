В Польше во время авиашоу самолет упал в реку: видео

В польском Плоцке в реку упал легкомоторный самолет. В результате происшествия погиб пилот. Об этом сообщает издание PetroNews.

По словам спасателей, самолет Як-52 упал в воду во время выполнения фигуры «штопор».

Из воды удалось достать часть обломков машины и тело пилота. Им оказался 60-летний немец, который приехал в польский город для участия в авиашоу.

На место инцидента прибыли представители госкомиссии по расследованию авиационных происшествий. После трагедии авиашоу остановили.