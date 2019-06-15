Додон: политический кризис в Молдавии преодолен

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что политический кризис в стране преодолен. По мнению главы республики, этого удалось достичь благодаря тому, что Конституционный суд отменил свои решения от 7-9 июня.

«Приветствую сегодняшнее решение Конституционного суда о пересмотре решений от 7-9 июня 2019 года. Все сомнительные юридические толкования, которые привели к возникновению политического и институционального кризиса в Республике Молдова, были отменены. Политический и конституционный кризис был преодолен!» - написал Додон в Facebook.

Конституционный суд пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября.

Политическая ситуация в стране накалилась в начале июня. Партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство. У страны появилось новое правительство. Эти решения были объявлены Конституционным судом незаконными. Парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение Конституционного суда шагом для узурпации власти. 14 июня демократы заявили, что правительство Павла Филипа уходит в отставку.