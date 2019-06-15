Умер режиссер, снявший «Укрощение строптивой»

15 июня умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли, ему было 96 лет. Об этом в своем Twitter сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла.

«Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирелли ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры. Мы присоединяемся к боли близких. До свидания, дорогой Мастер, Флоренция никогда не забудет тебя», - написал в своем микроблоге мэр Флоренции Дарио Нарделла.

© Dario Nardella, Twitter

Карьера Дзеффирелли началась в 1957 году, он снял порядка двадцати кинолент. Его экранизация романа Шекспира «Ромео и Джульетта», снятая в 1968 году, считается одной из лучших и имеет две статуэтки «Оскар». Кроме того, в фильмографии Франко Дзеффирелли есть такие работы, как «Укрощение строптивой», «Отелло» и «Гамлет».