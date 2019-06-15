Толпы пассажиров во Внуково: произошел сбой в системе регистрации

В столичном аэропорту Внуково произошел сбой в системе регистрации. Толпы пассажиров стоят в очереди у стоек паспортного контроля, чтобы получить билеты.

Люди не могут вылететь из Москвы, а аэропортовые службы, судя по кадрам, разлетевшимся по Интернету, не управляют ситуацией.

Многие из пассажиров опаздывают на самолет, однако никто не собирается задерживать рейсы. Очевидцы пишут в социальных сетях, что изменений в графике полетов не будет.

Люди простояли в очередях дольше часа, представители администрации выходили к пассажирам, но не могли ничего изменить. Также в зале не работало табло с расписанием вылетов и прилетов. В настоящее время все неполадки устранены.