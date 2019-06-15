Последнее слово в РХБЗ: новая машина на базе «Тигра»
Экипаж на РХМ-8 всегда вне опасности - все пробы забираются автоматически.
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Технологии РХМ-8 – это последнее слово в области РХБЗ. Даже во время работы на зараженной территории экипаж вне опасности, все пробы забираются автоматически.
В этом и заключается уникальность машины радиационной, химической и биологической защиты - из нее не нужно выходить Кроме того, у РХМ-8 есть пробоотборник автоматизированного комплекса химического контроля, он не только отбирает пробы воздуха, но и может подогревать почву, чтобы улавливать ядовитые испарения.
На сегодняшний день машина прошла все государственные испытания и рассматривается вопрос о ее постановке на вооружение.