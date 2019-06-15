«Время летит, но не лечит»: опубликованы редкие кадры с Жанной Фриске

Четыре года назад ушла из жизни певица и актриса Жанна Фриске. Она скончалась от тяжелой формы рака. Врачи обнаружили у Жанны неоперируемую опухоль мозга.

Родная сестра Фриске Наталья выложила в социальной сети архивные фото с участием артистки. В истории Instagram запечатлены кадры, сделанные в разные годы жизни. На снимках, подписанных «С самого утра реву», изображена Наталья вместе со своей сестрой.

Также Наталья опубликовала фото с одного из мероприятий с комментарием: «Скучаю». Рядом с надписью она поставила хэштег #чутьближеклюбимым. Фанаты Фриске пишут под публикацией комментарии с соболезнованиями.

© friske_natalia, instagram

«Жанночка, наша любимая, красивая, ангельски чистая... Уже 4 года, больно. Светлая память тебе, солнце, ты всегда рядом», - написал одна из пользователей. «Сегодня в Питере такая же дождливая погода как и 4 года назад..... До слез обидно... Время летит, но не лечит», - пишет другая. «Как же нам ее не хватает....светлая память нашей любимой Жанночке», - комментирует третья.

Жанна Фриске приобрела известность в середине 1990-х, когда выступала в составе популярной группы «Блестящие». С 2003 года певица начала сольную карьеру. Фриске умерла 15 июня 2015 года после продолжительной болезни.