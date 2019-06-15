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Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Александра Романовская
14:33 15.06.2019
Решение о роспуске парламента, а также о проведении досрочных выборов было принято в период с 7 по 9 июня.
Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента
© Фото: ТРК «Звезда»

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя КС Михая Поалелунжь.

Политическая обстановка в Молдавии накалилась в начале июня. Связано это с тем, что Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, в стране появилось новое правительство.

КС назвал эти решения незаконными, а парламент, в свою очередь, заявил о попытке Демократической партии, которая находилась у власти, через судей узурпировать власть.

14 июня министры Молдавии стали покидать страну. Из аэропорта Кишинева вылетели пять частных самолетов, на борту одного из них находился неформальный руководитель Молдавии Владимир Плахотнюк.

Ранее стало известно, что ему могут выдвинуть обвинение в узурпации власти.

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