В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки денге

В Таиланд объявлена эпидемия лихорадки денге, туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

«По информации департамента по контролю за заболеваниями министерства здравоохранения Королевства Таиланд, в стране объявлена эпидемия лихорадки денге, число случаев которой более чем два раза превысило показатели за последние 5 лет», - сказано в сообщении.

По информации ведомства, с начала 2019 года заболели почти 30 тысяч человек, а свыше 40 человек погибли. Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в северо-восточных и центральных районах государства.

Роспотребнадзор порекомендовал туристам в целях защиты от укусов насекомых носить максимально закрывающую тело одежду, а также применять средства, которые отпугивают и уничтожающие насекомых, в помещениях на окна и двери обязательно вешать противомоскитные сетки.

Лихорадка денге считается опасным заболеванием трансмиссивной вирусной этиологии, оно распространено в регионах с тропическим и субтропическим климатом. Основными переносчиками болезни являются комары Aedes aegypti. Симптомами заболевания являются тошнота, высокая температура, сыпь, поясничные и головные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается внутренними кровотечениями, которые вызываются коллапсом кровеносных сосудов.