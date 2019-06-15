Семья медведей погуляла в песочнице и «ничего не сломала»
Хищники попали в фотоловушку в Бурейском районе Амурской области.
© Фото: ohotaamur, instagram
Семья медведей попала на кадры фотоловушки, установленной в «песочнице» в Бурейском районе Амурской области. Снимки опубликованы в аккаунте ohotaamur в Instagram.
На подкормочную площадку пришли медведица и несколько ее детенышей.
«Как и положено малышам их возраста, заинтересовались "песочницей" и даже умудрились ничего не сломать», - говорится в подписи под публикацией.