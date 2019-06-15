Три енота выпали из окна на машины в центре Петербурга

Три енота выпали из окна четвертого этажа в самом центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на пересечении улиц Марата и Достоевского.

«Они приземлились на лобовое стекло припаркованного Renault Duster», - пишут в Сети.

Кадры с места появились в интернете. На них видно, что животные получили ранения.

Женщина, в чьей квартире обитали еноты, также прибыла на место инцидента. Животных она поместила в маленькую сумку и удалилась. Поведение женщины вызвало море негативных комментариев в соцсетях.

Жители негодуют: енот - дикое животное, и ему не место в квартире. Кроме того, их удивляет, почему животные не огрызались на хозяйку. Обычно в таких случаях они ведут себя агрессивно.

Очевидцы попросили отвезти енотов к ветеринарам; женщина ответила, что вызовет врача домой, и отказалась от дальнейшей помощи.