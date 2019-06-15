Климкин прокомментировал свое «назначение» послом в США

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал свое возможное назначение на должность посла Украины в Вашингтоне.

Климкин опроверг слухи о его назначении послом Украины в США, о чем он написал в Twitter.

«Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать», - пояснил украинский министр.

Ранее издание УНН с ссылкой на дипломатический источник написано, что Павла Климкина могут сделать послом Украины в Соединенных Штатах. По словам источника, Климкина должны были отправить в ближайшее время, сразу после решения формальных вопросов с увольнением и назначением.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представление об увольнении министра иностранных дел Украины и назначение на этот пост замглавы его администрации Вадима Пристайко, однако украинский парламент не утвердил постановление. Ранее сам Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины.