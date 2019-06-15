Маршрутка с российскими туристами попала в ДТП в Турции

В аварии с участием микроавтобуса в турецкой провинции Анталья пострадали семь туристов из России и Узбекистана. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Перевозивший туристов микроавтобус столкнулся со встречным автомобилем. Всего в ДТП пострадали 11 человек.

Раненых доставили в больницы, некоторые из них в тяжелом состоянии.

«Среди пострадавших в ДТП только двое гражданина России. Общий характер травм - легкие ушибы и ссадины. Гражданам была оказана первая медицинская помощь», - рассказал «Звезде» представитель российского Генконсульства в Анталье.

В настоящее время их жизни ничего не угрожает, они продолжают отдых на территории Турции.