5G: где в России запустят коммерческие сети пятого поколения

В Москве, Санкт-Петербурге и Казани появятся коммерческие сети 5G. В этих городах уже существуют пилотные зоны. Пятое поколение мобильной связи, которое сменит 3G и 4G, наиболее востребовано в городах-миллионниках, где необходима высокая скорость соединения. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО.

Приоритет в создании и развитии сетей отдадут российским компаниям. Главная задача, которая сейчас решается, и от которой будет зависеть стоимость для потребителей - это выбор диапазона радиочастот.

«Мы ведем этот разговор в том числе и с производителями оборудования, а значительная их часть - это поставщики решений из Китая, так, чтобы нам, с одной стороны, соответствовать мировой повестке, но и, что важно, обеспечить локализацию решений в России и, безусловно, участие российских компаний, российских поставщиков, российских вендоров в строительстве сетей связи пятого поколения, здесь мы настроены очень решительно», - цитирует Акимова РИА Новости.

Он добавил, что сейчас эту работу возглавляет корпорация «Ростех».

«Нам нужен какой-то интегратор, но мы с большим оптимизмом смотрим, этот рынок точно будет, ни у кого не осталось никаких сомнений», - сказал Акимов.

Первый город с сетью 5G появится в России в 2021 году.