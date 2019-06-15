Сгорела фура и смялся цементовоз: кадры ДТП под Екатеринбургом

Серьезная авария произошла на ЕКАД. Там водитель КамАЗа не сумел справиться с управлением. Выехав на встречную полосу, он влетел в фуру Mercedes, которая опрокинулась набок и загорелась.

Водитель КамАЗа сильно пострадал. Мужчина был госпитализирован и сейчас находится в реанимации, сообщает E1.RU.

Инцидент произошел вчера 14 июня, на следующий день в Сети появились кадры с места. На них видно, что водитель фуры старается избежать аварии и перестраивается в соседний ряд, однако цементовоз на полном ходу врезается в большегруз.