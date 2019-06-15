Под Смоленском сорванная сильным ветром крыша упала на пассажирский поезд

Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на станции Вязьма в Смоленской области, из-за происшествия движение состава задержали на 20 минут.

Как сообщает сайт Readovka.ru, в результате инцидента никто не пострадал, пассажиров поезда «Москва-Брест» спасло то, что они зашли в вагоны за 30 секунд до случившегося.

Последствия происшествия пользователи социальных сетей опубликовали в интернете. На кадрах видно, как поезде лежит огромный лист кровли.