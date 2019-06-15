Премьер Молдавии пообещала вернуть покинувших страну членов Демпартии

Правительство Молдавии сделает все, чтобы вернуть домой спешно покинувших страну членов Демократической партии. Об этом заявила премьер-министр страны Майя Санду.

«Хочу сообщить всем гражданам Молдавии, которые сегодня уехали или уезжают из Республики Молдова, что мы не будем сидеть спокойно, мы предпримем все необходимые меры, чтобы вернуть их домой. У нас есть примеры в Румынии, где некоторые бывшие высокопоставленные лица и политики пытались скрыться в других странах и на других континентах, но были доставлены домой», - заявила Майя Санду в эфире телеканала Pro TV.

Как сообщил местный телеканал, вечером 14 июня пять частных самолетов приземлились в аэропорту Кишинева вскоре после заявления о том, что Демократическая партия страны отказывается от своего правления. Как следует из данных сервиса flightradar24, самолет Bombardier CRJ-200LR полетел в Москву, Gulfstream G200 приземлился в Одессе, а чартер Embraer Legacy 500 прибыл в Киев. Их пассажирами стали члены Демпартии во главе с ее лидером Владимиром Плахотнюком.

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По дороге в международный аэропорт Кишинева наблюдаются большие пробки, а у терминала аэропорта скопились дорогие машины.