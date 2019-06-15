Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Об этом она узнала на концерте «Алға, Башкирия! Вперед, Башкортостан!»
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Российской певице Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии. Соответствующий указ подписал врио главы региона Радий Хабиров, сообщается на сайте Минкульта Башкирии.
Об этом Алсу узнала на концерте в честь столетия образования Башкирии «Алға, Башкирия! Вперед, Башкортостан!», куда приехала исполнить свои песни. На концерте выступали музыканты, которые родились в Башкортостане: представители классики, народного искусства и артисты, представляющие популярную музыку.
Также Хабиров подписал указ о присвоении почетных званий фронтмену музыкального коллектива «Аргымак» Ринату Рамазанову и солисту группы «Пицца» Сергею Приказчикову.