Российской певице Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии. Соответствующий указ подписал врио главы региона Радий Хабиров, сообщается на сайте Минкульта Башкирии.

Об этом Алсу узнала на концерте в честь столетия образования Башкирии «Алға, Башкирия! Вперед, Башкортостан!», куда приехала исполнить свои песни. На концерте выступали музыканты, которые родились в Башкортостане: представители классики, народного искусства и артисты, представляющие популярную музыку.

Также Хабиров подписал указ о присвоении почетных званий фронтмену музыкального коллектива «Аргымак» Ринату Рамазанову и солисту группы «Пицца» Сергею Приказчикову.