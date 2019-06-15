В Волге из-за сильного обмеления массово гибнет рыба

Рекордно низкий уровень воды зафиксирован в Волге и реках, впадающих в нее, что провоцирует массовую гибель рыбы.

Вероятной причиной тому стал неправильный сброс воды из водохранилищ. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор по программам российского отделения Гринпис Иван Блоков.

Он назвал сразу несколько причин, из-за которых в реке зафиксирован самый низкий уровень воды за историю. Среди них - человеческий фактор, глобальное потепление и изменение климата, а также тот факт, что много воды было выпущено за берега, чтобы не размыть их.

Чтобы восстановить объем рыбы в Волге, уйдет несколько лет.

Подобная ситуация наблюдается не только на Волге, но и на Байкале и Ириклинском водохранилище, где на берег выбрасывается огромное количество мертвой рыбы и водных обитателей.