Алибасова хотят отправить на реабилитацию в Казахстан

Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Казахстан. Об этом заявил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин, ссылаясь на сына продюсера.

По мнению родственника артиста, восстановление здоровья Алибасова должно проходить именно в Казахстане. Отца поддержит и группа «На-На», которая собирается провести тур по этой стране. В настоящее время концертный директор формирует предварительный план выступлений группы.

«На период длительной реабилитации отцу пойдет на пользу горный воздух и максимальное уединение… Сейчас мы серьезно рассматриваем предложение о его реабилитации в одном из санаториев Казахстана располагающемся в труднодоступном горном районе», - рассказал сын Алибасова.

Он отметил, что на случай экстренной госпитализации там имеется вертолетное сообщение.

По словам сына Алибасова, сейчас музыкальный продюсер проходит обследование в НИИ имени Склифосовского. В понедельник медики обещают дать подробные сведения о его состоянии здоровья, а также назвать сроки перевода из реанимации в палату.

Бари Алибасов родился в одном из регионов КазССР – Восточно-Казахстанской области. Детство и юность известного продюсера прошли в Казахстане.

Напомним, четвертого июня Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб. В результате несчастного случая он получил ожоги пищевода, желудка, кишечника и дыхательных путей.