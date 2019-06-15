Влетел на полной скорости в супермаркет: момент аварии с Audi под Петербургом попал на видео

В Ленинградской области, в городе Пушкин, иномарка на полном ходу влетела в стеклянные двери супермаркета крупной торговой сети.

В Сети публикуют кадры с места аварии. На них видно, что Audi А6 таранит магазин и подъезжает прямо к кассе. После чего оттуда выходит испуганный водитель, крестится и испуганно осматривается.

Водитель не пострадал, покупатели также вовремя успели отбежать от места происшествия.

Причины, по которым автомобиль разгромил магазин, неизвестны. По предварительным данным, водитель был трезв. Ему могло стать плохо за рулем.