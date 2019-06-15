Штормовое предупреждение объявили на Алтае

В управлении МЧС по Республике Алтай предупредили об ухудшении погодных условий. 16 июня ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду. В горах порывы ветра могут достигать 26 метров в секунду.

В МЧС призвали воздержаться от поездок в отдаленные районы и соблюдать меры безопасности.

«Возможны нарушения в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, ограничения движения на автомобильных дорогах и перевалах, падение слабозакрепленных конструкций», - заявила Светлана Ляшко, начальник пресс-службы МЧС РФ по Республике Алтай.

Она добавила, что руководители муниципалитетов, ведомств, аварийных служб, туристических баз предупреждены об ухудшении погодных условий.