Против лидеров Демпартии Молдавии и партии «Шор» заведут уголовные дела

В отношении лидера ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и руководителя партии «Шор» Илана Шора заведут уголовные дела. Об этом рассказал вице-премьер, глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе, передает ТАСС.

«Конечно будут (уголовные дела - прим. ред.)», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о возможности уголовного преследования Шора и Плахотнюка.

При этом Нэстасэ отказался комментировать сообщение пресс-службы Демократической партии о выезде Плахотнюка из страны.

«Из разных соображений не могу сказать о местонахождении Плахотнюка и Шора», - заявил глава МВД.

В Молдавии политический кризис оказался близок к разрешению после того, как демократы сообщили, что об уходе в оппозицию, а их сторонники разблокировали входы в госучреждения.

14 июня молдавские министры начали покидать страну. В разных направлениях из кишиневского аэропорта вылетели пять частных самолетов, на одном из них - неформальный руководитель Молдавии Владимир Плахотнюк.

Ранее премьер-министр страны Майя Санду заявила, что Плахотнюка и людей из его окружения могут обвинить в узурпации власти и других преступлениях. Шор оказался в центре коррупционного скандала, который разгорелся в 2015 году, когда в СМИ появилась информация о том, что из банковской системы государства было выведено около миллиарда долларов, что составляет свыше 20% ВВП страны.