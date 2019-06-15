Опубликованы кадры последствий жесткой посадки самолета Москва - Краснодар
На месте работают следователи. Устанавливается сумма причиненного ущерба.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Сотрудники следственного комитета расследуют причины жесткой посадки в международном аэропорту Краснодара.
Как рассказали в ведомстве, 15 июня, около двух часов ночи, пассажирский лайнер не сумел приземлиться. Было принято решение подняться на второй круг. При выполнении маневра самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу.
На борту воздушного судна находилось 175 человек. Никто из них не пострадал.
На опубликованных ведомством кадрах видно, что самолет был поврежден. С хвоста сползла краска, видны многочисленные царапины.
«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, устанавливается сумма причиненного ущерба», - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ по региону.