Опубликованы кадры последствий жесткой посадки самолета Москва - Краснодар

Сотрудники следственного комитета расследуют причины жесткой посадки в международном аэропорту Краснодара.

Как рассказали в ведомстве, 15 июня, около двух часов ночи, пассажирский лайнер не сумел приземлиться. Было принято решение подняться на второй круг. При выполнении маневра самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу.

На борту воздушного судна находилось 175 человек. Никто из них не пострадал.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что самолет был поврежден. С хвоста сползла краска, видны многочисленные царапины.