СМИ: представители Демпартии Молдавии бегут из страны

Связанные с демократической партией Молдавии политики и бизнесмены покинули страну, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По данным местных телеканалов, в течение нескольких часов молдавскую столицу покинуло три частных самолета, один из которых приземлился в Лондоне, другой – в Одессе. По предварительным данным, на одном из самолетов мог присутствовать олигарх Влад Плахотнюк, который является лидером Демократической партии. Он до последнего момента сопротивлялся мирной передачи власти новому правительству.

Ранее правительство Демпартии во главе с Павлом Филипом объявило об отставке. После чего президент Игорь Додон заявил, что представители руководства ДПМ могут попытаться покинуть страну, что не освободит их от ответственности.

«Пять частных самолетов приземлились в аэропорту Кишинева. Произошло это вскоре после того, как Демократическая партия сообщила, что отказывается от правления», - говорится в сообщении телеканала Jurnal TV.

Премьер Майя Санду отметила, что власти Молдавии предпримут все необходимые меры, чтобы вернуть их домой.

На пути в международный аэропорт Кишинева наблюдаются большие пробки, а у терминала аэропорта скопились дорогие машины.